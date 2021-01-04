Bugün marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?
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Bugün marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

04.01.2021 18:30 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:35
Bugün marketler, bakkallar kaçta kapanıyor? ŞOK, BİM, A101 kaçta kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre marketler, bakkallar, manavlar ve kasapların açılış ve kapanış saatleri konusunda düzenlemeler yapılmıştı. Yılbaşı sokağa çıkma yasağı kapsamında marketler sabah 10:00'da açıldı ve 17:00'da kapandı. Peki yasak sonrası marketler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

4 Ocak Pazartesi sabah 05:00'da Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamaları sona erdi. Bunun üzerine vatandaşlar marketler, fırınlar, manavlar, kasaplar ve bakkallar saat kaçta açılacak ve kaçta kapanacak araştırmaya başladı. Kafası karışan vatandaşlar için işte tüm market, bakkal ve manav gibi yerlerin açılış ve kapanış saatler. BİM, ŞOK ve A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda market, fırın, kasap, kuruyemişçi, bakkal ve alışveriş yapılan yerler ŞOK, Migros, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında açık olacak. Tüm hafta içi marketler ve alışveriş yerleri bu saatler arasında açık olacak. Hafta sonu ise tekrar 10:00 ve 17:00 saatleri arasında hizmet verecekler.

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