Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu?
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Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu?

Ramazan bayramı nedeniyle hafta sonu ve hafta içi ilk iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazartesi ve Salı günü marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu?

Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu?
25.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:46

Ramazan bayramının gelmesi ile birlikte 81 ilde dört günlük yasak ilan edilmişti. Yasağın ilk iki günü geçti. Pazartesi ve Salı günü yani 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihlerinde marketler açık olacak mı? Kısıtlama var mı? Herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşın merak ettiği Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu? soruların yanıtı haberimizde.

25 VE 26 MAYIS TARİHLERİNDE MARKETLER AÇIK MI?

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ile online satış yapan dükkanlar tamamen kapalı olAcaktır.

Bugün marketler açık mı? Pazartesi ve Salı günü marketler açık mı? Marketler bugün çalışıyor mu? 25 Mayıs ve 26 Mayıs marketler çalışıyor mu?
MARKETLER AÇIK MI?

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)-Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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