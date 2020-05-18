Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri?

15 ilimizde koronavirüs önlemleri kapsmaında 18 ve 19 Mayıs tarihleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda marketlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? ? Sorularının yanıtları haberimizde.

Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri?
18.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:50

Türkiye'de corona virüs yasakları ve tedbirleri büyükşehirlerimizin çoğuna devam ediyor. Son olarak 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fakat bazı kurum ve işletmeler bu yasaktan muaf. Özellikle vatandaşlar marketlerin açık olup olmadığını merak ediyor. Sorunu yanıtı sizler için araştırdık kaleme aldık.

18 VE 19 MAYIS TARİHLERİNDE MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

PAKET SERVİS RESTAURANTLAR AÇIK OLACAK

Ramazan ayı münasebetiyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 4 günde sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri açık olabilecek.

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? Bankalar ve PTT açık mı?
Sokağa çıkma yasağında kargolar açık mı? Bankalar ve PTT açık mı?
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor Haber
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi Haber
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Haber
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Ebru Şallı Michael Jackson
Spor Neymar Metin Oktay Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Bugün marketler açık mı? 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde marketler açık mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Açık olan yerler hangileri? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 10:49:38. #1.14#
title