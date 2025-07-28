Bugün maç yok mu, bu akşam maç yok mu?
Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçlarının ne zaman olacağı merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar olduğu sorusuna yanıt arayan sporseverler, 28 Temmuz Pazartesi günü hangi takımların karşılaşacağını heyecanla öğrenmek istiyor.
Taraftarlar tarafından sıklıkla merak edilen "Bu akşam maç var mı?" ya da "Hangi maç hangi kanalda?" gibi soruların yanıtı, bu akşamki karşılaşmalarla birlikte belirginleşiyor. Peki, Bugün maç yok mu, bu akşam maç yok mu?
BUGÜN MAÇ YOK MU?
28 Temmuz Pazartesi maç takvimi:
00.30 : CA Huracan vs Boca Juniors
02.30 : River Plates San Lorenzo