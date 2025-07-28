Taraftarlar tarafından sıklıkla merak edilen "Bu akşam maç var mı?" ya da "Hangi maç hangi kanalda?" gibi soruların yanıtı, bu akşamki karşılaşmalarla birlikte belirginleşiyor. Peki, Bugün maç yok mu, bu akşam maç yok mu?

BUGÜN MAÇ YOK MU?

28 Temmuz Pazartesi maç takvimi:

00.30 : CA Huracan vs Boca Juniors

02.30 : River Plates San Lorenzo