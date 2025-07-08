Bugün maç yok mu? 8 Temmuz Salı bu akşam hangi maçlar var?

8 Temmuz Salı bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda olacakları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Dünya Kupası maçları var mı sorusu gündemde. Kıyasıya mücadele eden takımların maçları ve yayın akışı haberimizde. 19.00'da İzlanda ve Finlandiya UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçı TRT Spor'da, 22.00'de ise İsviçre ve Norveç'in UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası maçı TRT Spor'da yayınlanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 8 Temmuz Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

19.00: AlmanyaDanimarka / UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası/ TRT Spor

19.05: Levadia RFS / UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme/ Soccernet Youtube kanalı

20.45: he New Saints Shkendija / UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme/ Sgorio Youtube kanalı

22.00: Polonya İsveç / UEFA UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası/ TRT Spor

22.00: Fluminense vs Chelsea / FiFA Kulüpler Dünya Kupası/ TRT 1