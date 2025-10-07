Bugün maç yok mu, 7 Ekim Salı bugün hangi maçlar var?

Takımların kıyasıya mücadele ettiği sezonun heyecanı sürerken, taraftarlar da "Bu akşam maç var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gün boyunca farklı liglerden ve turnuvalardan maçların saatleri futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 27 Mayıs Salı gününün maç programı ve yayın bilgileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Futbol tutkunları, 27 Mayıs Salı günü oynanacak maçları heyecanla bekliyor. Günün programında yer alan karşılaşmalar, farklı liglerde mücadele eden birçok takımı sahaya çıkaracak.

BU AKŞAMKİ MAÇLAR

19:45 Juventus - Benfica / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi/ Disney Plus

22:00 Arsenal - Lyon/ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi/ Disney Plus

22:00Barcelona - Bayern Münih/ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi/ TRT Spor

22:00Paris FC - Leuven/ UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi/ Disney Plus