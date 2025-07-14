14 Temmuz Pazartesi bugün hangi maçlar var ve hangi kanalda olacakları taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2025 FIFA Dünya Kupası maçları var mı sorusu gündemde. Bugün maç yok mu? 14 Temmuz Pazartesi bu akşam hangi maçlar var?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 14 Temmuz Pazartesi hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

17.30 :Zorya Sarajevo / Hazırlık Maçı