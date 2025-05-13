DEM Partili Gülistan Koçyiğit ile İYİ Partili Turhan Çömez'in 'Fesih' kavgası

Başrolde iki isim vardı! TBMM'yi inleten "fesih" kavgası
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Rusya-Ukrayna barış masası! Trump İstanbul kararını verdi

Rusya-Ukrayna barış masasında olacak mı? Trump İstanbul kararını verdi

Bugün maç yok mu? 13 Mayıs Salı bu akşam hangi maçlar var (Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, ZTK...)?

Bugün maç yok mu? 13 Mayıs Salı bu akşam hangi maçlar var (Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, ZTK...)?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu akşam hangi maçlar var ve hangi kanalda olacağı sporseverler tarafından araştırılıyor. 13 Mayıs Salı bugün hangi maçlar var vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleşecek olan maçların listesi sıralanmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2024 Dünya Kupası maçları var mı merak ediliyor? Peki, bu akşam maç var mı?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Mayıs Salı bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 13 Mayıs Salı bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 13 Mayıs Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

02:30 - River Plate - Barracas Central (Arjantin Primera Division Play Off)

12:00 - Bodrumspor - Beşiktaş (TFF Elit U19 Ligi)

19:30 - Trabzonspor - Galatasaray (Basin Toplantisi)

19:45 - SC Telstar - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)

20:00 - Valladolid - Girona (İspanya La Liga)

20:00 - Helsingborg - Brage (İsveç Superettan)

21:00 - Real Sociedad - Celta Vigo (İspanya La Liga)

21:30 - Sassuolo - Frosinone (İtalya Serie B)

21:30 - Pisa - Cremonese (İtalya Serie B)

21:45 - Partick Thistle - Livingston (İskoçya Premier Lig Play Off Yarı Final)

22:00 - Sunderland - Coventry (İngiltere Championship Play-Off Yarı Final)

22:00 - De Graafschap - Dordrecht (Hollanda Eredivisie)

22:30 - Sevilla - Las Palmas (İspanya La Liga)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor

Şampiyon takım ona emanet! Süper Lig'e geri dönüyor
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Çinli otomobil markası SWM Motors Türkiye'de üretim kararı aldı

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan

PKK'nın fesih kararı sonrası bir açıklama da İran'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.