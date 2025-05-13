Bugün maç yok mu? 13 Mayıs Salı bu akşam hangi maçlar var (Şampiyonlar Ligi, Süper Lig, ZTK...)?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Mayıs Salı bugün hangi maçlar var? Bugün hangi maçlar var? 13 Mayıs Salı bugün maç var mı? Bu akşam ne maçı var? Bugün hangi takımın maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Ligde bu akşam hangi maçlar var sorusuna yanıt arayan sporseverler, 13 Mayıs Salı hangi takımın maçı olduğunu heyecanla merak ediyor.

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

02:30 - River Plate - Barracas Central (Arjantin Primera Division Play Off)

12:00 - Bodrumspor - Beşiktaş (TFF Elit U19 Ligi)

19:30 - Trabzonspor - Galatasaray (Basin Toplantisi)

19:45 - SC Telstar - ADO Den Haag (Hollanda Eredivisie)

20:00 - Valladolid - Girona (İspanya La Liga)

20:00 - Helsingborg - Brage (İsveç Superettan)

21:00 - Real Sociedad - Celta Vigo (İspanya La Liga)

21:30 - Sassuolo - Frosinone (İtalya Serie B)

21:30 - Pisa - Cremonese (İtalya Serie B)

21:45 - Partick Thistle - Livingston (İskoçya Premier Lig Play Off Yarı Final)

22:00 - Sunderland - Coventry (İngiltere Championship Play-Off Yarı Final)

22:00 - De Graafschap - Dordrecht (Hollanda Eredivisie)

22:30 - Sevilla - Las Palmas (İspanya La Liga)