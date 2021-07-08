Bugün maç var mı? EURO 2020 maç programı!
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Bugün maç var mı? EURO 2020 maç programı!

Bugün maç var mı? EURO 2020 maç programı!
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16. Avrupa Futbol Şampiyonası olmuştur. Turnuva finalleri, 2020 yılı yazında yapılacaktı. Fakat turnuva koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi. EURO 2020 maçı ne zaman? Bugün maç var mı? EURO 2020 maç programı!

UEFA, yaptığı açıklamada turnuvanın resmî adının ve ev sahiplerinin aynı kalacağını açıkladı. Peki, Bugün maç var mı? EURO 2020 maç programı!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

EURO 2020 finaline sayılı zaman kaldı. Peki, 8 Temmuz tarihinde maç var mı? sorusu araştırılıyor.Bugün EURO 2020 8 Temmuz'da maç bulunmamaktadır.

EURO 2020 MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2020'de final heyecanı büyüyor. İki dev takımın karşılaşacağı final mücadelesinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. UEFA EURO 2020 Finali maçı İtalya İngiltere 11 Temmuz 2021 Pazar günü Türkiye saati ile 22:00'da canlı olarak yayınlanacak.

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