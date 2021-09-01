Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
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Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Liglerde milli aranın olmasının ardından bugün hangi maçların olduğu merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?

Liglerde 1 haftalık Milli maç arası verilmesinin ardından hem yapılacak Milli maçlar, hem de eksiklerini tamamlamak isteyen takımların hazırlık maçları yapmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün aralarında Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da yer aldığı 2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve bazı ülkelerin hazırlık maçları bulunmakta. Bugün oynanacak olan maçların saatlerine ve yayınlanacağı kanalları aşağıdan öğrenebilirsiniz.

1 EYLÜL OYNANACAK OLAN MAÇLAR!

2022 Dünya Kupası Eleme Maçları Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

  • 17:00 Kazakistan - Ukrayna --> S Sport
  • 19:00 Gine Bissau - Gine --> FIFA Youtube
  • 19:00 Senegal - Togo --> FIFA Youtube
  • 21:45 Türkiye - Karadağ --> TRT 1
  • 21:45 Danimarka - İskoçya --> UEFA TV
  • 21:45 Fransa - Bosna Hersek --> S Sport
  • 21:45 Letonya - Cebelitarık --> UEFA TV
  • 21:45 Norveç - Hollanda -->S Sport Plus
  • 21:45 Portekiz - İrlanda -->UEFA TV
  • 21:45 Rusya - Hırvatistan --> UEFA TV
  • 21:45 Lüksemburg - Azerbaycan --> CBC Sport
  • 22:00 Libya - Gabon --> FIFA Youtube
  • 22:00 Mali - Ruanda --> FIFA Youtube
  • 22:00 Mısır - Angola --> FIFA Youtube

Hazırlık Maçı

  • 19:00 Finlandiya - Galler --> S Sport Plus

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası Eleme maçında Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak olan mücadele 21:45'de TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

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