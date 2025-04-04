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BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Nisan bugün hangi maçlar var?

BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Nisan bugün hangi maçlar var?
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Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı soruların başında "Bugün maç var mı?" ve "4 Nisan bugün hangi maçlar var?" geliyor. Hem Türkiye Süper Lig ve 1. Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde 4 Nisan 2025 Cuma günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Takımını takip eden milyonlarca taraftar, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapıyor.

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi ve Avrupa kupalarına katılım yarışının kızıştığı bu dönemde, oynanacak her maç büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 gibi Avrupa liglerinde de nefes kesen mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, 4 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Kayserispor

5 Nisan Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Konyaspor

19.00 Antalyaspor - Samsunspor

BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Nisan bugün hangi maçlar var?

6 Nisan Pazar

13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK

16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

7 Nisan Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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