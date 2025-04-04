BUGÜN MAÇ VAR MI? 4 Nisan bugün hangi maçlar var?
Futbolseverlerin her gün merakla araştırdığı soruların başında "Bugün maç var mı?" ve "4 Nisan bugün hangi maçlar var?" geliyor. Hem Türkiye Süper Lig ve 1. Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde 4 Nisan 2025 Cuma günü birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Takımını takip eden milyonlarca taraftar, günün maç programını öğrenmek için arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapıyor.
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi ve Avrupa kupalarına katılım yarışının kızıştığı bu dönemde, oynanacak her maç büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1 gibi Avrupa liglerinde de nefes kesen mücadeleler ekranlara gelecek. Peki, 4 Nisan bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün
20.00 Adana Demirspor - Kayserispor
5 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Konyaspor
19.00 Antalyaspor - Samsunspor
6 Nisan Pazar
13.30 Corendon Alanyaspor - Bodrum FK
16.00 Atakaş Hatayspor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
7 Nisan Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
20.00 Göztepe - Gaziantep FK