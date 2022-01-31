Bugün maç var mı? 31 Ocak Pazartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 31 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
31.01.2022 Bugün
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02:00
Meksika - Kosta Rika
2022 Dünya Kupasi Eleme
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02:05
Panama - Jamaika
2022 Dünya Kupasi Eleme
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03:05
Honduras - El Salvador
2022 Dünya Kupasi Eleme
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16:30
Galatasaray
Antrenman
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17:00
Zorya - Spartak Subotica
Hazırlık Maçı
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22:00
Estoril - Paços Ferreira
Portekiz Liga NOS
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22:45
Portsmouth - Charlton Athletic
İngiltere EFL League 1
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23:00
Ibiza - Real Zaragoza
İspanya La Liga 2
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23:15
PSG - Nice
Fransa Kupası