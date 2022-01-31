Bugün maç var mı? 31 Ocak Pazartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

31.01.2022 Bugün / 02:00 Meksika - Kosta Rika 2022 Dünya Kupasi Eleme / 02:05 Panama - Jamaika 2022 Dünya Kupasi Eleme / 03:05 Honduras - El Salvador 2022 Dünya Kupasi Eleme / 16:30 Galatasaray Antrenman / 17:00 Zorya - Spartak Subotica Hazırlık Maçı / 22:00 Estoril - Paços Ferreira Portekiz Liga NOS / 22:45 Portsmouth - Charlton Athletic İngiltere EFL League 1 / 23:00 Ibiza - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 / 23:15 PSG - Nice Fransa Kupası

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