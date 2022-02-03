Bugün maç var mı? 3 Şubat Perşembe bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 2, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

/ 01:00 Ponte Preta - Novorizontino Brezilya Campeonato Paulista / 01:00 Santo Andre - Sao Bernardo Brezilya Campeonato Paulista / 03:00 Jamaika - Kosta Rika 2022 Dünya Kupasi Eleme / 03:30 ABD - Honduras 2022 Dünya Kupasi Eleme / 03:35 Corinthians - Santos Brezilya Campeonato Paulista / 05:00 El Salvador - Kanada 2022 Dünya Kupasi Eleme / 06:00 Meksika - Panama 2022 Dünya Kupasi Eleme / 11:00 Güney Kore - Filipinler AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final / 11:45 Newcastle Jets - Brisbane Roar Avustralya A Ligi / 17:00 Çin - Japonya AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final / 18:15 Atromitos - Lamia Yunanistan Süper Ligi / 19:30 Al Jazira - Pirae FIFA Kulüpler Dünya Kupası / 22:00 Real Sociedad - Real Betis İspanya Kral Kupası Copa Del Rey / 22:00 Kamerun - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final / 22:45 KAS Eupen - Anderlecht Belçika Kupasi Yarı Final / 23:00 ADT Tarma - Municipal Peru Primera-Apertura / 23:30 Athletic Bilbao - Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey

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