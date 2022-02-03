Bugün maç var mı? 3 Şubat Perşembe bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 2, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Perşembe bugün hangi maçlar var?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 2, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
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01:00
Ponte Preta - Novorizontino
Brezilya Campeonato Paulista
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01:00
Santo Andre - Sao Bernardo
Brezilya Campeonato Paulista
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03:00
Jamaika - Kosta Rika
2022 Dünya Kupasi Eleme
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03:30
ABD - Honduras
2022 Dünya Kupasi Eleme
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03:35
Corinthians - Santos
Brezilya Campeonato Paulista
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05:00
El Salvador - Kanada
2022 Dünya Kupasi Eleme
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06:00
Meksika - Panama
2022 Dünya Kupasi Eleme
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11:00
Güney Kore - Filipinler
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final
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11:45
Newcastle Jets - Brisbane Roar
Avustralya A Ligi
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17:00
Çin - Japonya
AFC Kadınlar Asya Kupasi Yarı Final
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18:15
Atromitos - Lamia
Yunanistan Süper Ligi
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19:30
Al Jazira - Pirae
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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22:00
Real Sociedad - Real Betis
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey
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22:00
Kamerun - Mısır
CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final
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22:45
KAS Eupen - Anderlecht
Belçika Kupasi Yarı Final
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23:00
ADT Tarma - Municipal
Peru Primera-Apertura
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23:30
Athletic Bilbao - Real Madrid
İspanya Kral Kupası Copa Del Rey