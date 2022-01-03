Bugün maç var mı? 3 Ocak Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Günün maçları

Bugün hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde Bu akşam maç var mı? Bugün maç yok mu?

3 OCAK BUGÜN MAÇ VAR MI?

18:00 Swansea – Fulham İngiltere Championship Ertelendi

20:30 Manchester Utd – Wolverhampton İngiltere Premier Lig

21:00 Villarreal – Levante İspanya La Liga

23:00 Osasuna – Athletic Bilbao İspanya La Liga

23:00 Alcorcon – Malaga İspanya La Liga 2

23:10 Vannes – PSG Fransa Kupası

23:15 Cadiz – Sevilla İspanya La Liga

23:15 Tondela – Moreirense Portekiz Liga NOS

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