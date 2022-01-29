Bugün maç var mı? 29 Ocak Cumartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
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00:00
Kolombiya - Peru
2022 Dünya Kupasi Eleme
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01:00
Venezuela - Bolivya
2022 Dünya Kupasi Eleme
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06:00
Puebla - Tijuana
Meksika Premier Ligi - Clausura
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11:45
Brisbane Roar - WS Wanderers
Avustralya A Ligi
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11:45
Western United - Melbourne City
Avustralya A Ligi
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13:00
Karşıyaka - Mardin BB
TFF 3. Lig Ertelendi
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14:00
Sturm Graz - Radomlje
Hazırlık Maçı
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15:30
Ross Country - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
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16:00
Lamia - OFI Crete
Yunanistan Süper Ligi
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16:30
Sturm Graz - ND Gorica
Hazırlık Maçı
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17:00
Osijek - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
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18:00
Amorebieta - Girona
İspanya La Liga 2
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18:00
Aberdeen - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
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18:00
Celtic - Dundee United
İskoçya Premier Lig
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18:00
Dundee FC - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
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18:00
Hearts - Motherwell
İskoçya Premier Lig
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18:00
Hibernian - Livingston
İskoçya Premier Lig
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18:00
Arbroath - Partick
İskoçya Championship
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18:00
Hamilton - Ayr
İskoçya Championship
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18:00
Kilmarnock - Inverness
İskoçya Championship
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18:00
Queen of South - Dunfermline
İskoçya Championship
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18:00
Fulham - Blackpool
İngiltere Championship
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18:15
Ionikos - Atromitos
Yunanistan Süper Ligi
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18:15
Beerschot - Zulte Waregem
Belçika Pro League
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18:15
Nancy - Amiens
Fransa Kupası
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18:15
Toulouse - Versailles
Fransa Kupası
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19:00
Gambiya - Kamerun
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
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19:05
Sibenik - Hajduk Split
Hırvatistan 1. Ligi
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20:00
FC Zurich - Servette
İsviçre Süper Ligi
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20:15
Eibar - Huesca
İspanya La Liga 2
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20:15
Lugo - Burgos
İspanya La Liga 2
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20:30
Panathinaikos - Asteras Tripolis
Yunanistan Süper Ligi
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20:30
Seraing - KAS Eupen
Belçika Pro League
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20:30
Peterborough - Sheffield Utd
İngiltere Championship
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20:30
Reims - Bastia
Fransa Kupası
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22:00
Burkina Faso - Tunus
CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final
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22:30
Young Boys - Lugano
İsviçre Süper Ligi
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22:45
Deinze - Virton
Belçika 1. B Ligi
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22:45
Cercle Brugge - Oostende
Belçika Pro League
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23:00
Real Oviedo - Almeria
İspanya La Liga 2
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23:00
Marsilya - Montpellier
Fransa Kupası