Bugün maç var mı? 29 Ocak Cumartesi bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

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00:00

Kolombiya - Peru

2022 Dünya Kupasi Eleme

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01:00

Venezuela - Bolivya

2022 Dünya Kupasi Eleme

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06:00

Puebla - Tijuana

Meksika Premier Ligi - Clausura

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11:45

Brisbane Roar - WS Wanderers

Avustralya A Ligi

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11:45

Western United - Melbourne City

Avustralya A Ligi

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13:00

Karşıyaka - Mardin BB

TFF 3. Lig Ertelendi

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14:00

Sturm Graz - Radomlje

Hazırlık Maçı

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15:30

Ross Country - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

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16:00

Lamia - OFI Crete

Yunanistan Süper Ligi

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16:30

Sturm Graz - ND Gorica

Hazırlık Maçı

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17:00

Osijek - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

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18:00

Amorebieta - Girona

İspanya La Liga 2

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18:00

Aberdeen - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

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18:00

Celtic - Dundee United

İskoçya Premier Lig

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18:00

Dundee FC - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

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18:00

Hearts - Motherwell

İskoçya Premier Lig

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18:00

Hibernian - Livingston

İskoçya Premier Lig

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18:00

Arbroath - Partick

İskoçya Championship

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18:00

Hamilton - Ayr

İskoçya Championship

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18:00

Kilmarnock - Inverness

İskoçya Championship

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18:00

Queen of South - Dunfermline

İskoçya Championship

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18:00

Fulham - Blackpool

İngiltere Championship

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18:15

Ionikos - Atromitos

Yunanistan Süper Ligi

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18:15

Beerschot - Zulte Waregem

Belçika Pro League

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18:15

Nancy - Amiens

Fransa Kupası

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18:15

Toulouse - Versailles

Fransa Kupası

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19:00

Gambiya - Kamerun

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

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19:05

Sibenik - Hajduk Split

Hırvatistan 1. Ligi

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20:00

FC Zurich - Servette

İsviçre Süper Ligi

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20:15

Eibar - Huesca

İspanya La Liga 2

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20:15

Lugo - Burgos

İspanya La Liga 2

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20:30

Panathinaikos - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

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20:30

Seraing - KAS Eupen

Belçika Pro League

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20:30

Peterborough - Sheffield Utd

İngiltere Championship

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20:30

Reims - Bastia

Fransa Kupası

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22:00

Burkina Faso - Tunus

CAF Afrika Uluslar Kupasi Çeyrek Final

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22:30

Young Boys - Lugano

İsviçre Süper Ligi

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22:45

Deinze - Virton

Belçika 1. B Ligi

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22:45

Cercle Brugge - Oostende

Belçika Pro League

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23:00

Real Oviedo - Almeria

İspanya La Liga 2

/

23:00

Marsilya - Montpellier

Fransa Kupası

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