Bugün maç var mı? 28 Ocak Cuma bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

/ 13:00 Galatasaray - Tuzlaspor Hazırlık Maçı / 20:00 Istra 1961 - ND Gorica Hırvatistan 1. Ligi / 21:00 Ajaccio - Auxerre Fransa Ligue 2 / 21:00 Caen - Niort Fransa Ligue 2 / 21:00 Dunkerque HB - Paris FC Fransa Ligue 2 / 21:00 Nimes - Valenciennes Fransa Ligue 2 / 22:00 Lommel - Lierse Belçika 1. B Ligi / 22:45 Morton - Raith İskoçya Championship / 22:45 St.Truiden - Charleroi Belçika Pro League / 22:45 Huddersfield - Stoke İngiltere Championship / 23:00 Valladolid - Sporting Gijon İspanya La Liga 2 / 23:00 Nantes - Brest Fransa Kupası

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