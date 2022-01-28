Bugün maç var mı? 28 Ocak Cuma bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak Cuma bugün hangi maçlar var?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
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13:00
Galatasaray - Tuzlaspor
Hazırlık Maçı
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20:00
Istra 1961 - ND Gorica
Hırvatistan 1. Ligi
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21:00
Ajaccio - Auxerre
Fransa Ligue 2
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21:00
Caen - Niort
Fransa Ligue 2
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21:00
Dunkerque HB - Paris FC
Fransa Ligue 2
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21:00
Nimes - Valenciennes
Fransa Ligue 2
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22:00
Lommel - Lierse
Belçika 1. B Ligi
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22:45
Morton - Raith
İskoçya Championship
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22:45
St.Truiden - Charleroi
Belçika Pro League
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22:45
Huddersfield - Stoke
İngiltere Championship
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23:00
Valladolid - Sporting Gijon
İspanya La Liga 2
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23:00
Nantes - Brest
Fransa Kupası