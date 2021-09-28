Bugün maç var mı? 28 Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

13.00 ---> Elazığspor - Arnavutköy Bld. ---> A Spor

15.30 ---> Edirnespor - Çatalcaspor ---> A Spor

18.00 ---> İçel İY - Düzcespor ---> A Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi



19.45 ---> Ajax - Beşiktaş---> Exxen

19.45 ---> Shakhtar Donetsk - Inter ---> Exxen

22.00 ---> Milan - Atletico Madrid ---> Exxen

22.00 ---> B.Dortmund - Sporting Lisbon ---> Exxen

22.00 ---> PSG - Manchester City ---> Exxen

22.00 ---> Leipzig - Club Brugge ---> Exxen

22.00 ---> Real Madrid - Sheriff Tiraspol ---> Exxen

22.00 ---> Porto - Liverpool ---> Exxen

Haberler.com - Gündem