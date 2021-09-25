Bugün maç var mı? 25 Eylül Süper Lig'de maçlar var?
7. haftada Spor Toto Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün oynanan maçlar futbolseverler tarafından merak edildi. Peki, Bugün maç var mı? 25 Eylül 2021 Süper Lig'de maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Sivasspor, Karagümrük, Adana Demirspor maçları ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
7.haftada Spor Toto Süper Lig tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün oynanan maçlar futbolseverler tarafından merak edildi. Peki, Bugün maç var mı? 25 Eylül 2021 Süper Lig'de maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Sivasspor, Karagümrük, Adana Demirspor maçları ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...
13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
16:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13:30 GZT GİRESUNSPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
16:00 ATAKAŞ HATAYSPOR-FENERBAHÇE A.Ş.
19:00 GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.
20:00 KASIMPAŞA A.Ş.-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20:00 TRABZONSPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR