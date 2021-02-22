Bugün maç var mı? 22 Şubat Pazartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 22 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
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Bugün maç var mı? 22 Şubat Pazartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 22 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

22.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:36
Bugün maç var mı? 22 Şubat Pazartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 22 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Turkcell Süperlig maçlarını, UEFA maçlarını ve Avrupa ligini takip eden futbol severler, bugün maç var mı? 22 Şubat hangi maçlar var? 22 Şubat Pazartesi maçlar hangi kanalda? şifreli mi, şifresiz mi? sorusunu da araştırıyor. İşte, 22 Şubat oynayacak maçlar!, 22 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

TFF 1. lig maç sonuçları takip eden spor severler, Şampiyonlar ligi maçlarını izlemek ve televizyonda yayınlanan maçları takip etmek için önce bugün olan maçları araştırıyor. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Taraftarlar, Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 20 Şubat Cumartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

22 ŞUBAT PAZARTESİ FUTBOL MAÇLARI!

19:00 | Ankaragücü vs Çaykur Rizespor | beIN SPORTS HD 1

22:00 | Maritimo vs Porto | S Sport 2

22:45 | Club Brugge vs OH Leuven | tivibu Spor 2

22:45 | Juventus vs Crotone | beIN SPORTS HD 4

22:45 | Guingamp vs Caen | beIN SPORTS HD 3

23:00 | Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace | S Sport

23:00 | Osasuna vs Sevilla | Spor SMART

22 ŞUBAT PAZARTESİ BASKETBOL MAÇLARI!

14:00 | Çankaya Üni - Galatasaray| Tivibu Spor

16:00 | Botaş - Nesibe Aydın | TBF TV

17:00 | İzmit Bld. - Hatay BB | TBF TV

17:00 | İsveç - Hollanda | S Sport 2

18:00 | İTÜ - Akhisar Bel. | TBF TV

20:00 | Zenit Basket - Olimpia Milano | BeIN Sports 3

20:00 | Türkiye - Hırvatistan | NTV

23:00 | Long Island Nets - G League Ignite | NBA TV

04:30 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | S Sport

05:00 | Phoenix Suns - Portland TB | NBA TV

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