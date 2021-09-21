Bugün maç var mı? 21 Eylül Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 21 Eylül Salı günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hollanda Eredivisie

19.45 ---> Fortuna Sittard - Ajax ---> S Sport Plus

22.00 ---> RKC Waalwijk - Willem II ---> Bilyoner TV

İtalya Serie A

19.30 ---> Bologna - Genoa ---> S Sport Plus

21.45 ---> Atalanta - Sassuolo ---> S Sport Plus

21.45 ---> Fiorentina - Inter ---> S Sport Plus/ S Sport 2

İspanya La Liga

20.30 ---> Getafe - Atletico Madrid ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD

23.00 ---> Levante - Celta Vigo ---> Smart Spor 2

23.00 ---> Athletic Bilbao - Rayo Vallecano ---> Smart Spor HD

Spor Toto Süper Lig



17.00 ---> Fatih Karagümrük - Antalyaspor ---> BeİN Sports 1

17.00 ---> Ç.Rizespor - Altay ---> BeİN Sports 2

20.00---> Beşiktaş - Adana Demirspor ---> BeİN Sports 1

20.00---> Y.Malatyaspor - Sivasspor ---> BeİN Sports 2

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21.45 ---> Norwich City - Liverpool ---> BeİN Sports 3

21.45 ---> Manchester City - Wycombe ---> BeİN Sports 4

21.45 ---> QPR - Everton ---> BeİN Sports Max 1

21.45 ---> Fulham - Leeds United ---> BeİN Sports Max 2

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