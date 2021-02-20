Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
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Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

20.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:26
Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

Turkcell Süperlig maçlarını, UEFA maçlarını ve Avrupa ligini takip eden futbol severler, bugün maç var mı? 20 Şubat hangi maçlar var? 20 Şubat Cumartesi maçlar hangi kanalda? şifreli mi, şifresiz mi? sorusunu da araştırıyor. İşte, 20 Şubat oynayacak maçlar!, 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!

TFF 1. lig maç sonuçları takip eden spor severler, Bein Sport canlı izlemeden önce bugün olan maçları araştırıyor. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç özetleri ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 20 Şubat Cumartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

20 ŞUBAT CUMARTESİ FUTBOL MAÇLARI!

09.05 | Western United-Macarthur Bulls | beIN Sports 4

11.10 | Sydney FC-Brisbane Roar | beIN Sports 4

13.30 | Menemenspor-Akhisar | TRT Spor

15.30 | Southampton-Chelsea | S Sport

16.00 | Giresunspor-Ankaraspor | TRT Spor

16.00 | Altınordu-Adanaspor | TRT Avaz

16.00 | Elche-Eibar | Spor Smart

17.00 | Lazio-Sampdoria | beIN Sports 4

17.30 | BMG-Mainz | A Spor

17.30 | Frankfurt-Bayern Münih | S Sport 2

18.00 | Burnley-WBA | S Sport

18.15 | Atletico Madrid-Levante | Spor Smart

19.00 | Nantes-Marsilya | beIN Sports 3

19.00 | İstanbulspor-Samsunspor | TRT Spor

20.00 | Genoa-Verona | beIN Sports 4

20.30 | Schalke 04-Dortmund | S Sport 2

20.30 | Valencia-Celta Vigo | Spor Smart

20.30 | Liverpool-Everton | S Sport

22.00 | VVV Venlo-AZ Alkmaar | Tivibu Spor 2

22.45 | Sassuolo-Bologna | beIN Sports 4

23.00 | Fulham-Sheffield | S Sport

23.00 | Valladolid-Real Madrid | Spor Smart

20 ŞUBAT CUMARTESİ BASKETBOL MAÇLARI

06:00 | LA Clippers- Utah Jazz | S Sport

13:00 | Altınel Spor - Asya Kartalları |TBF TV

14:00 | Bursa BB - Mersin Üni. |TBF TV

14:00 | Mamak Bld. - Manisa BB | TBF TV

15:00 | Çorlu Bld. - Etimesgut Bld. | TBF TV

15:00 | Edremit Bld. - Düzce Bld. | TBF TV

15:45 | Yalovaspor - Merkezefendi Bld. | TBF TV

16:00 |Lokman Hekim Üni - İstanbul BB | TBF TV

16:00 | Konut - Fenerbahçe Gelişim | TBF TV

17:00 |Türkiye - İsveç | NTV

17:30 | İstanbul Basket - Kocaeli Basket | TBF TV

20:00 | Hırvatistan - Hollanda | S Sport Plus

22:45 | Karadağ - Fransa | S Sport 2

02:00 | Louisville - North Carolina | S Sport 2

04:00 | Houston Rockets - Indiana Pacers | NBA TV

04:30 | LA Lakers - Miami Heat | S Sport

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