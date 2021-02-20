Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
Turkcell Süperlig maçlarını, UEFA maçlarını ve Avrupa ligini takip eden futbol severler, bugün maç var mı? 20 Şubat hangi maçlar var? 20 Şubat Cumartesi maçlar hangi kanalda? şifreli mi, şifresiz mi? sorusunu da araştırıyor. İşte, 20 Şubat oynayacak maçlar!, 20 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
TFF 1. lig maç sonuçları takip eden spor severler, Bein Sport canlı izlemeden önce bugün olan maçları araştırıyor. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç özetleri ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 20 Şubat Cumartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 20 Şubat Cumartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?
BUGÜN MAÇ VAR MI?
20 ŞUBAT CUMARTESİ FUTBOL MAÇLARI!
09.05 | Western United-Macarthur Bulls | beIN Sports 4
11.10 | Sydney FC-Brisbane Roar | beIN Sports 4
13.30 | Menemenspor-Akhisar | TRT Spor
15.30 | Southampton-Chelsea | S Sport
16.00 | Giresunspor-Ankaraspor | TRT Spor
16.00 | Altınordu-Adanaspor | TRT Avaz
16.00 | Elche-Eibar | Spor Smart
17.00 | Lazio-Sampdoria | beIN Sports 4
17.30 | BMG-Mainz | A Spor
17.30 | Frankfurt-Bayern Münih | S Sport 2
18.00 | Burnley-WBA | S Sport
18.15 | Atletico Madrid-Levante | Spor Smart
19.00 | Nantes-Marsilya | beIN Sports 3
19.00 | İstanbulspor-Samsunspor | TRT Spor
20.00 | Genoa-Verona | beIN Sports 4
20.30 | Schalke 04-Dortmund | S Sport 2
20.30 | Valencia-Celta Vigo | Spor Smart
20.30 | Liverpool-Everton | S Sport
22.00 | VVV Venlo-AZ Alkmaar | Tivibu Spor 2
22.45 | Sassuolo-Bologna | beIN Sports 4
23.00 | Fulham-Sheffield | S Sport
23.00 | Valladolid-Real Madrid | Spor Smart
20 ŞUBAT CUMARTESİ BASKETBOL MAÇLARI
06:00 | LA Clippers- Utah Jazz | S Sport
13:00 | Altınel Spor - Asya Kartalları |TBF TV
14:00 | Bursa BB - Mersin Üni. |TBF TV
14:00 | Mamak Bld. - Manisa BB | TBF TV
15:00 | Çorlu Bld. - Etimesgut Bld. | TBF TV
15:00 | Edremit Bld. - Düzce Bld. | TBF TV
15:45 | Yalovaspor - Merkezefendi Bld. | TBF TV
16:00 |Lokman Hekim Üni - İstanbul BB | TBF TV
16:00 | Konut - Fenerbahçe Gelişim | TBF TV
17:00 |Türkiye - İsveç | NTV
17:30 | İstanbul Basket - Kocaeli Basket | TBF TV
20:00 | Hırvatistan - Hollanda | S Sport Plus
22:45 | Karadağ - Fransa | S Sport 2
02:00 | Louisville - North Carolina | S Sport 2
04:00 | Houston Rockets - Indiana Pacers | NBA TV
04:30 | LA Lakers - Miami Heat | S Sport