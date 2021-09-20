Bugün maç var mı? 20 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül Pazartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.

Hollanda Eredivisie

21.00 ---> Jong PSV - ADO Den Haag ---> Bilyoner TV

İtalya Serie A

21.45 ---> Udinese - Napoli ---> S Sport Plus

İspanya La Liga

22.00 ---> Barcelona - Granada ---> S Sport Plus/ Smart Spor HD

Portekiz Liga NOS

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21.00 ---> Benfica - Boavista ---> S Sport Plus

23.15 ---> Braga - Tondela ---> S Sport Plus

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