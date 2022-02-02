Bugün maç var mı? 2 Şubat Çarşamba bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 2, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

/ 01:00 Palmeiras - Agua Santa Brezilya Campeonato Paulista / 02:00 Uruguay - Venezuela 2022 Dünya Kupasi Eleme / 02:30 Arjantin - Kolombiya 2022 Dünya Kupasi Eleme / 03:00 Botafogo SP - Ferroviaria Brezilya Campeonato Paulista / 03:30 Brezilya - Paraguay 2022 Dünya Kupasi Eleme / 05:00 Peru - Ekvador 2022 Dünya Kupasi Eleme / 11:45 WS Wanderers - Perth Glory Avustralya A Ligi / 16:00 Asteras Tripolis - Giannina Yunanistan Süper Ligi / 16:00 Zira - Sebail Azerbaycan Kupası / 18:15 OFI Crete - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi / 18:15 Olympiakos - Panetolikos Yunanistan Süper Ligi / 18:15 Sumqayıt - Qabala Azerbaycan Kupası / 20:30 Aris - AEK Yunanistan Süper Ligi / 20:30 Volos - Ionikos Yunanistan Süper Ligi / 20:45 Kortrijk - Antwerp Belçika Pro League / 22:00 Benfica - Gil Vicente Portekiz Liga NOS / 22:00 Rayo Vallecano - Mallorca İspanya Kral Kupası Copa Del Rey / 22:00 Burkina Faso - Senegal CAF Afrika Uluslar Kupasi Yarı Final / 22:30 Smyrnis - PAOK Yunanistan Süper Ligi / 22:45 Celtic - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig / 22:45 KAA Gent - Club Brugge Belçika Kupasi Yarı Final / 23:00 Valencia - Cadiz İspanya Kral Kupası Copa Del Rey / 23:45 Belenenses - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS

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