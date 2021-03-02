Bugün maç var mı? 2 Mart Salı bugün hangi maçlar var, hangi kanalda? TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 2 Mart Futbol Basketbol maçları!
Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 2 Mart Salı TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 1 Mart Pazartesi oynayacak maçlar! 2 Mart Salı Futbol Basketbol maçları!
Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 2 Mart Salı TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 2 Mart Salı oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak? İşte detaylar haberimizde...
BUGÜN MAÇ VAR MI? 2 MART MAÇLARI
11:05 | WS Wanderers - Melbourne City | beIN Sports 4
13:20 | Perth Glory - CC Mariners | beIN Sports 4
16:00 | Gaziantep FK - Gençlerbirliği| beIN Sports 1
19:00 | Yeni Malatyaspor - Beşiktaş | beIN Sports 1
22:45 | Mönchengladbach - Borussia Dortmund | Smart Sport
23:00 | Manchester City - Wolverhampton | S Sport