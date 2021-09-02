Bugün maç var mı? 2 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var?
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Liglerde milli aranın olmasının ardından bugün hangi maçların olduğu merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda?
Liglerde 1 haftalık Milli maç arası verilmesinin ardından hem yapılacak Milli maçlar, hem de eksiklerini tamamlamak isteyen takımların hazırlık maçları yapmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2022 Dünya Kupası Eleme maçları ve bazı ülkelerin hazırlık maçlarının yanı sıra bazı takımların hazırlık maçları bulunmakta. Bugün oynanacak olan maçların saatlerine ve yayınlanacağı kanalları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
2 EYLÜL OYNANACAK OLAN MAÇLAR!
2022 Dünya Kupası Elemeleri
- 13.15 Japonya - Umman ---> Spor Smart HD
- 14.00 Güney Kore - Irak ---> Spor Smart 2
- 16.00 Kenya - Uganda --->FIFA Youtube
- 16.00 Demokratik Kongo - Tanzanya ---> FIFA Youtube
- 19.00 Gürcistan - Kosova ---> S Sport Plus
- 19.00 Namibya - Kongo ---> FIFA Youtube
- 19.00 Madagaskar - Benin ---> FIFA Youtube
- 19.00 Nijer - Burkina Faso ---> FIFA Youtube
- 19.00 İran - Suriye --->Spor Smart HD
- 19.45 BAE - Lübnan ---> Bilyoner TV
- 21.00 Avustralya - Çin ---> Spor Smar HD
- 21.00 Suudi Arabistan - Vietnam ---> Spor Smart 2
- 21.45 İsveç - İspanya ---> S Sport Plus
- 21.45Macaristan - İngiltere ---> S Sport
- 21.45 Cezayir - Cibuti ---> FIFA Youtube
- 22.00 Fas - Sudan ---> FIFA Youtube
- 23.00 Bolivya - Kolombiya ---> Bilyoner TV
- 21.45 Liechtenstein - Almanya ---> Yayın Yok
- 21.45 İtalya - Bulgaristan ---> Yayın Yok
- 21.45 Estonya - Belçika ---> Yayın Yok
Hazırlık Maçları
- Beşiktaş - Ümraniyespor ---> 17.00 ---> A Spor