Bugün maç var mı? 18 Eylül Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Cumartesi bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bugün Galatasaray maçı var mı? Bugün Fenerbahçe maçı var mı?
Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.
Hollanda Eredivisie
- 17.30 ---> Heerenveen - Fortuna Sittard ---> Bilyoner TV
- 19.45 --->Willem II - Groningen ---> Bilyoner TV
- 21.00 ---> Ajax - Cambuur ---> S Sport Plus
- 22.00 --->Utrecht - RKC Waalwijk ---> Bilyoner TV
Almanya Bundesliga
- 19.30 ---> Köln - Leipzig ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports 3
İtalya Serie A
- 19.00 ---> Inter - Bologna ---> S Sport Plus
- 21.45 ---> Salernitana - Atalanta ---> S Sport 2
İngiltere Premier Lig
- 19.30 ---> Aston Villa - Everton ---> S Sport
Fransa Ligue 1
- 18.00 ---> Lens - Lille ---> Bein Sports 4
- 22.00 ---> St. Etienne - Bordeaux ---> Bein Sports 2
İspanya La Liga
- 17.15 ---> Atletico Madrid - Athletic Bilbao ---> S Sport Plus
- 19.30 ---> Elche - Levante ---> Smart Spor HD
- 22.00 ---> Alaves - Osasuna ---> Smart Spor HD
Portekiz Liga NOS
- 17.30 ---> Famalicao - Maritimo ---> Bilyoner TV
- 22.30 ---> Arouca - Guimaraes ---> Bilyoner TV
Türkiye Spor Toto Süper Lig
- 19.00 ---> Antalyaspor - Beşiktaş ---> Bein Sports 1
- 19.00 ---> Adana Demirspor - Ç.Rizespor ---> Bein Sports 2