Bugün maç var mı? 18 Eylül Cumartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? İşte Bugünkü maçlar!

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde haftanın maçları oynanmaya başlayacak.

Hollanda Eredivisie

17.30 ---> Heerenveen - Fortuna Sittard ---> Bilyoner TV

19.45 --->Willem II - Groningen ---> Bilyoner TV

21.00 ---> Ajax - Cambuur ---> S Sport Plus

22.00 --->Utrecht - RKC Waalwijk ---> Bilyoner TV

Almanya Bundesliga

19.30 ---> Köln - Leipzig ---> Tivibu Spor 2/ Bein Sports 3

İtalya Serie A



19.00 ---> Inter - Bologna ---> S Sport Plus

21.45 ---> Salernitana - Atalanta ---> S Sport 2

İngiltere Premier Lig



19.30 ---> Aston Villa - Everton ---> S Sport

Fransa Ligue 1

18.00 ---> Lens - Lille ---> Bein Sports 4

22.00 ---> St. Etienne - Bordeaux ---> Bein Sports 2

İspanya La Liga

17.15 ---> Atletico Madrid - Athletic Bilbao ---> S Sport Plus

19.30 ---> Elche - Levante ---> Smart Spor HD

22.00 ---> Alaves - Osasuna ---> Smart Spor HD

Portekiz Liga NOS



17.30 ---> Famalicao - Maritimo ---> Bilyoner TV

22.30 ---> Arouca - Guimaraes ---> Bilyoner TV

Türkiye Spor Toto Süper Lig

19.00 ---> Antalyaspor - Beşiktaş ---> Bein Sports 1

19.00 ---> Adana Demirspor - Ç.Rizespor ---> Bein Sports 2

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