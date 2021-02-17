Bugün maç var mı? 17 Şubat Çarşamba bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? 17 Şubat Futbol ve Basketbol maçları!
Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 17 Şubat Çarşamba TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 17 Şubat Çarşamba oynayacak maçlar!
Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 17 Şubat Çarşamba TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 15 Şubat Pazartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?
BUGÜN MAÇ VAR MI?
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA FUTBOL MAÇLARI!
21:00 | S Sport | Burnley - Fulham (Futbol)
21:00 |Smartspor | Levante - Atletico Madrid (Futbol)
23:00 | BeIN Sports 2 | Sevilla - Borussia Dortmund (Futbol)
23:00 | BeIN Sports 1 |Porto - Juventus (Futbol)
23:00 | BeIN Sports 3 | Marseille - Nice (Futbol)
23:15 | S Sport | Everton - Manchester City (Futbol)
23:15 | BeIN Sports 4 | Bournemouth - Rotherham United (Futbol)
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA BASKETBOL MAÇLARI!
15:00 | Tivibu Spor | Fenerbahçe (K) - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Basketbol)
18:30 | Tivibu Spor | Galatasaray - Beşiktaş (Basketbol)