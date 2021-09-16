Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi maçları ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

17.30 ---> Kairat Almaty - Omonia ---> Yayın Yok

19.45 ---> Lincoln City - PAOK ---> Yayın Yok

19.45 ---> Mura - Vitesse ---> Yayın Yok

19.45 ---> Karabağ - Basel ---> CBC Sport

19.45 ---> Rennes - Tottenham ---> Exxen

19.45 ---> Slavia Prag - Union Berlin ---> Yayın Yok

19.45 ---> Slovan Bratislava - Kopenhag ---> Yayın Yok

22.00 ---> Anorthosis - Partizan ---> Yayın Yok

22.00 ---> Roma - CSKA Sofya ---> Exxen

22.00 ---> Bodo Glimt - Zorya ---> Yayın Yok

22.00 ---> Flora Tallin - KAA Gent ---> Yayın Yok

22.00 ---> HJK Helsinki - LASK ---> Yayın Yok

22.00 ---> Jablonec - CFR Cluj ---> Yayın Yok

22.00 ---> Randers - AZ Alkmaar ---> Yayın Yok

UEFA Avrupa Ligi



19.45 ---> Real Betis - Celtic ---> Exxen

19.45 ---> Kızılyıldız - Braga ---> Yayın Yok

19.45 ---> Dinamo Zagreb - West Ham ---> Exxen

19.45 ---> Galatasaray - Lazio ---> Exxen

19.45 ---> B.Leverkusen - Ferencvaros ---> Exxen

19.45 ---> Lokomotiv Moskova - Marsilya ---> Exxen

19.45 ---> Midtjylland - Ludogorets ---> Yayın Yok

19.45 ---> Rapid Wien - Genk ---> Yayın Yok

22.00 ---> Brondby IF - Sparta Prag ---> Yayın Yok

22.00 ---> E.Frankfurt - Fenerbahçe ---> Exxen

22.00 ---> Leicester City - Napoli ---> Exxen

22.00 ---> Monaco - Sturm Graz ---> Yayın Yok

22.00 ---> Olympiakos - Antwerp ---> Exxen

22.00 ---> PSV - Real Sociedad ---> Exxen

22.00 ---> Glasgow Rangers - Lyon ---> Exxen

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri



19.00 ---> Türkiye - Portekiz ---> Sportstv

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