Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bugün Galatasaray maçı var mı? Bugün Fenerbahçe maçı var mı?
Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi maçları ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi
17.30 ---> Kairat Almaty - Omonia ---> Yayın Yok
19.45 ---> Lincoln City - PAOK ---> Yayın Yok
19.45 ---> Mura - Vitesse ---> Yayın Yok
19.45 ---> Karabağ - Basel ---> CBC Sport
19.45 ---> Rennes - Tottenham ---> Exxen
19.45 ---> Slavia Prag - Union Berlin ---> Yayın Yok
19.45 ---> Slovan Bratislava - Kopenhag ---> Yayın Yok
22.00 ---> Anorthosis - Partizan ---> Yayın Yok
22.00 ---> Roma - CSKA Sofya ---> Exxen
22.00 ---> Bodo Glimt - Zorya ---> Yayın Yok
22.00 ---> Flora Tallin - KAA Gent ---> Yayın Yok
22.00 ---> HJK Helsinki - LASK ---> Yayın Yok
22.00 ---> Jablonec - CFR Cluj ---> Yayın Yok
22.00 ---> Randers - AZ Alkmaar ---> Yayın Yok
UEFA Avrupa Ligi
19.45 ---> Real Betis - Celtic ---> Exxen
19.45 ---> Kızılyıldız - Braga ---> Yayın Yok
19.45 ---> Dinamo Zagreb - West Ham ---> Exxen
19.45 ---> Galatasaray - Lazio ---> Exxen
19.45 ---> B.Leverkusen - Ferencvaros ---> Exxen
19.45 ---> Lokomotiv Moskova - Marsilya ---> Exxen
19.45 ---> Midtjylland - Ludogorets ---> Yayın Yok
19.45 ---> Rapid Wien - Genk ---> Yayın Yok
22.00 ---> Brondby IF - Sparta Prag ---> Yayın Yok
22.00 ---> E.Frankfurt - Fenerbahçe ---> Exxen
22.00 ---> Leicester City - Napoli ---> Exxen
22.00 ---> Monaco - Sturm Graz ---> Yayın Yok
22.00 ---> Olympiakos - Antwerp ---> Exxen
22.00 ---> PSV - Real Sociedad ---> Exxen
22.00 ---> Glasgow Rangers - Lyon ---> Exxen
FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
19.00 ---> Türkiye - Portekiz ---> Sportstv
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021