Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bugün Galatasaray maçı var mı? Bugün Fenerbahçe maçı var mı?

Liglerde heyecanlar sürerken. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 16 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi maçları ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

17.30 ---> Kairat Almaty - Omonia ---> Yayın Yok

19.45 ---> Lincoln City - PAOK ---> Yayın Yok

19.45 ---> Mura - Vitesse ---> Yayın Yok

19.45 ---> Karabağ - Basel ---> CBC Sport

19.45 ---> Rennes - Tottenham ---> Exxen

19.45 ---> Slavia Prag - Union Berlin ---> Yayın Yok

19.45 ---> Slovan Bratislava - Kopenhag ---> Yayın Yok

22.00 ---> Anorthosis - Partizan ---> Yayın Yok

22.00 ---> Roma - CSKA Sofya ---> Exxen

22.00 ---> Bodo Glimt - Zorya ---> Yayın Yok

22.00 ---> Flora Tallin - KAA Gent ---> Yayın Yok

22.00 ---> HJK Helsinki - LASK ---> Yayın Yok

22.00 ---> Jablonec - CFR Cluj ---> Yayın Yok

22.00 ---> Randers - AZ Alkmaar ---> Yayın Yok

UEFA Avrupa Ligi

19.45 ---> Real Betis - Celtic ---> Exxen

19.45 ---> Kızılyıldız - Braga ---> Yayın Yok

19.45 ---> Dinamo Zagreb - West Ham ---> Exxen

19.45 ---> Galatasaray - Lazio ---> Exxen

19.45 ---> B.Leverkusen - Ferencvaros ---> Exxen

19.45 ---> Lokomotiv Moskova - Marsilya ---> Exxen

19.45 ---> Midtjylland - Ludogorets ---> Yayın Yok

19.45 ---> Rapid Wien - Genk ---> Yayın Yok

22.00 ---> Brondby IF - Sparta Prag ---> Yayın Yok

22.00 ---> E.Frankfurt - Fenerbahçe ---> Exxen

22.00 ---> Leicester City - Napoli ---> Exxen

22.00 ---> Monaco - Sturm Graz ---> Yayın Yok

22.00 ---> Olympiakos - Antwerp ---> Exxen

22.00 ---> PSV - Real Sociedad ---> Exxen

22.00 ---> Glasgow Rangers - Lyon ---> Exxen

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

19.00 ---> Türkiye - Portekiz ---> Sportstv

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Uğur İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Acun Ilıcalı Düm Tek Tek
Spor Cristiano Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bugün maç var mı? 16 Eylül Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:31:20. #1.17#