Trendyol Süper Lig heyecanı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış mücadelesiyle resmen başladı. Haftalar öncesinden ilan edilen derbi tarihleri ve merakla beklenen karşılaşmalar, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bugünün maçları, 16 Ekim 2025 tarihli günün programı üzerinden ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 EKİM 2025

19:45

Atletico Madrid - Manchester Utd / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

Bayern Münih - Juventus / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

Benfica - Arsenal / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

PSG - Real Madrid / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi