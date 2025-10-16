Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar Süper Lig günün programı üzerinden takip ediliyor. Bazı maçların Avrupa kupaları nedeniyle ertelenmesi üzerine hangi maçın ne zaman oynanacağı merak konusu haline geldi Peki, bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig heyecanı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış mücadelesiyle resmen başladı. Haftalar öncesinden ilan edilen derbi tarihleri ve merakla beklenen karşılaşmalar, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bugünün maçları, 16 Ekim 2025 tarihli günün programı üzerinden ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 EKİM 2025
19:45
Atletico Madrid - Manchester Utd / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22:00
Bayern Münih - Juventus / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22:00
Benfica - Arsenal / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
22:00
PSG - Real Madrid / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi