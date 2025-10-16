Haberler

Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugünkü maçlar Süper Lig günün programı üzerinden takip ediliyor. Bazı maçların Avrupa kupaları nedeniyle ertelenmesi üzerine hangi maçın ne zaman oynanacağı merak konusu haline geldi Peki, bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig heyecanı Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanan açılış mücadelesiyle resmen başladı. Haftalar öncesinden ilan edilen derbi tarihleri ve merakla beklenen karşılaşmalar, futbol tutkunlarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Bugünün maçları, 16 Ekim 2025 tarihli günün programı üzerinden ilgiyle takip ediliyor. Bugünkü maçlar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Bugün maç var mı? 16 Ekim Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 EKİM 2025

19:45

Atletico Madrid - Manchester Utd / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

Bayern Münih - Juventus / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

Benfica - Arsenal / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00

PSG - Real Madrid / UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor

95 tır, günlerdir İstanbul'da rehin! Nedeni uykuları kaçıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Canlı yayında konuşan Burak Yılmaz'ın telefonuna sürpriz mesaj! Bakın kimden

Canlı yayında mesaj geldi: Kim olduğunu görünce havalara uçtu
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor

Eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor

İrfan Can'ın yanında Fener'den bir yıldız daha
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.