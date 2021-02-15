Bugün maç var mı? 15 Şubat Pazartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda?
Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 15 Şubat Pazartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 15 Şubat Pazartesi oynayacak maçlar!
Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'demilyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 15 Şubat Pazartesi TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 15 Şubat Pazartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?
BUGÜN MAÇ VAR MI? 15 ŞUBAT PAZARTESİ MAÇLARI!
16:00 | Gençlerbirliği - Beşiktaş | beIN Sports 1
19:00 | Antalyaspor - Yeni Malatyaspor | beIN Sports 1
19:00 | Bursaspor - Tuzlaspor | TRT Spor - beIN Max 1
21:00 | West Ham United - Sheffield United | S Sport
22:30 | Bayern Münih - A.Bielefeld | S Sport 2
22:45 | Verona - Parma | beIN Sports 4
22:45 | Toulouse - Ajaccio | beIN Sports 2
23:00 | Chelsea - Newcastle United | Spor Smart
23:00 | Cadiz - Athletic Bilbao | Spor Smart