Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? | 14 Ocak Futbol ve Basketbol maçları!
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Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? | 14 Ocak Futbol ve Basketbol maçları!

14.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:09
Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? | 14 Ocak Futbol ve Basketbol maçları!

Bugün maç var mı diye soran spor severler haftanın maç programını araştırıyor! 14 Ocak Perşembe günü maçları ve TV'de hangi maçlar var sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz...

Haftanın maç programı açıklandı! Haftalık maç programına göre 14 Ocak Perşembe günü maçları listesini sizler için derledik! Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? sorularının cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz!

14 OCAK PERŞEMBE FUTBOL MAÇLARI

18:45 | Alanyaspor - BB Erzurumspor | A Spor

20:45 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | ATV

22:00 | Twente - Ajax | Tivibu Spor 2

23:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Tivibu Spor

23:00 | Arsenal - Crystal Palace | S Sport

23:15 | Atalanta - Cagliari | TRT Spor

14 OCAK PERŞEMBE BASKETBOL MAÇLARI

20:30 | Anadolu Efes - Khimki Moskova | Bein Sports 3

22:00 | Alba Berlin - Olimpia Milano | Bein Sports 4

22:05 | Maccabi Fox - Baskonia | Bein MAX1

03:30 |San Antonio Spurs - Houston Rockets |S Sports

04:30 | Houston Rockets - SA Spurs | NBA TV

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