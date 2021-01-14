Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? | 14 Ocak Futbol ve Basketbol maçları!
Bugün maç var mı diye soran spor severler haftanın maç programını araştırıyor! 14 Ocak Perşembe günü maçları ve TV'de hangi maçlar var sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz...
Haftanın maç programı açıklandı! Haftalık maç programına göre 14 Ocak Perşembe günü maçları listesini sizler için derledik! Bugün maç var mı? 14 Ocak Perşembe TV'de hangi maçlar var? sorularının cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz!
14 OCAK PERŞEMBE FUTBOL MAÇLARI
18:45 | Alanyaspor - BB Erzurumspor | A Spor
20:45 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | ATV
22:00 | Twente - Ajax | Tivibu Spor 2
23:00 | Real Madrid - Athletic Bilbao | Tivibu Spor
23:00 | Arsenal - Crystal Palace | S Sport
23:15 | Atalanta - Cagliari | TRT Spor
14 OCAK PERŞEMBE BASKETBOL MAÇLARI
20:30 | Anadolu Efes - Khimki Moskova | Bein Sports 3
22:00 | Alba Berlin - Olimpia Milano | Bein Sports 4
22:05 | Maccabi Fox - Baskonia | Bein MAX1
03:30 |San Antonio Spurs - Houston Rockets |S Sports
04:30 | Houston Rockets - SA Spurs | NBA TV