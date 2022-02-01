Bugün maç var mı? 1 Şubat Salı bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 1 Şubat Salı bugün hangi maçlar var?
Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
01.02.2022 Bugün
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00:15
Famalicao - Arouca
Portekiz Liga NOS
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11:45
Macarthur Bulls - Western United
Avustralya A Ligi
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13:10
Japonya - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
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15:00
Lübnan - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
15:00
Vietnam - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
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16:30
Karabağ - Keşla
Azerbaycan Kupası
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17:00
Suriye - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
17:30
İran - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
18:45
Neftçi Bakü - Sabah Bakü
Azerbaycan Kupası
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19:00
Umman - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
21:00
Auxerre - Paris FC
Fransa Ligue 2
/
21:00
Niort - Dunkerque HB
Fransa Ligue 2
/
21:00
Pau - Nimes
Fransa Ligue 2
/
21:00
Valenciennes - Nancy
Fransa Ligue 2
/
22:45
Dundee FC - Dundee United
İskoçya Premier Lig
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22:45
Hibernian - Hearts
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Livingston - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Ross Country - Aberdeen
İskoçya Premier Lig
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22:45
St.Mirren - Motherwell
İskoçya Premier Lig
/
22:45
Partick - Ayr
İskoçya Championship
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22:45
Raith - Queen of South
İskoçya Championship
/
23:00
Lyon - Marsilya
Fransa Ligue 1
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23:00
Bolivya - Şili
2022 Dünya Kupasi Eleme
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23:15
Santa Clara - Boavista
Portekiz Liga NOS