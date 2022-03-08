Bugün lig maçı yok mu? Süper lig maçları ne zaman başlıyor? Süper Lig maç programı!
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Bu akşam hangi maçlar var, sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bu akşamki maçlar merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 8 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde...
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
Bu akşam Spor Toto Süper Lig maçı yoktur. En yakın lig maçı 12 Mart tarihinde oynacaktır.
19:30
Lokomotif Tiflis - Gagra | Gürcistan Erovnuli Liga
20:30
Jablonec - Sparta Prag | Çekya 1.Ligi
20:45
Real Betis - E.Frankfurt | UEFA Avrupa Ligi Son 16
20:45
Porto - Lyon | UEFA Avrupa Ligi Son 16
22:45
Dundee FC - St.Mirren | İskoçya Premier Lig
23:00
Manchester City - Sporting Lisbon | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
23:00
Real Madrid - PSG | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI
12.03.2022 Cumartesi
13:30 - Hatayspor - Fatih Karagümrük
16:00 - Altay - Y.Malatyaspor
16:00 - Kasımpaşa - Ç.Rizespor
19:00 - Trabzonspor - Göztepe
13.03.2022 Pazar
13:30 - Kayserispor - Konyaspor
16:00 - M.Başakşehir - Antalyaspor
16:00 - Adana Demirspor - Sivasspor
19:00 - Alanyaspor - Fenerbahçe