İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle bugün saat 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılamayacak. Bugün kuryeler çalışıyor mu? Trendyol, Getir, Hepsi Express çalışıyor mu?

BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Bu karar için teşekkürler Sayın Valim." ifadelerine yer verdi. İmamoğlu, söz konusu karardan önce attığı tweette, "Motokurye hizmeti veren emekçilerimiz için lodos fırtınası can tehlikesi yaratıyor. Bu hizmeti veren şirketlerimizin, kurye iptal kararını doğru buluyorum. Lodos fırtınası ve yarattığı riskler bitene kadar lütfen siparişleri askıya alalım." demişti.

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