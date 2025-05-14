Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izleyicileri bu akşam yeni bölüm var mıyok mu merak ediyor. Peki, Bugün Kuruluş Osman yok mu?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

BUGÜN KURULUŞ OSMAN YOK MU?

14 Mayıs Çarşamba günü Kuruluş Osman yayınlanmayacak. Yeni bölüm haftaya aynı gününde ekranlarda olacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey Fetih Ateşini Yaktı

Kayı obasında büyük bir heyecan yaşanıyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak obasında büyük bir sefer hazırlığını başlatıyor. Yeni hedefler ve fetih planları doğrultusunda obada hummalı bir çalışma yürütülüyor. Alp ve beyler, Osman Bey'in öncülüğünde fütuhata hazırlanırken, stratejik hamleler de ardı ardına geliyor.

Osman Bey, İmparator Andronikos'un Davetiyle İznik'e Gidiyor

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'tan gelen daveti kabul ederek İznik'e gitmeye karar veriyor. Bu kritik görüşmenin perde arkasında neler olduğu merak edilirken, Osman Bey'in asıl maksadının yalnızca bir diplomatik ziyaret olmadığı anlaşılıyor. Osman Bey, Bizans sarayında yürütülecek bu temaslarla hem bölgedeki siyasi dengeyi çözmeyi hem de yeni fetih hamleleri için stratejik avantaj sağlamayı hedefliyor.

Turgut Gazi'nin Obaya Dönüşü Merak Uyandırıyor

Turgut Gazi, uzun süredir ayrı kaldığı Kayı obasına bir yabancı olarak geliyor. Onun Ertuğrul Bey'in alpı ve Osman Bey'in sadık dostu olduğu anlaşıldığında obada büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşanıyor. Turgut Gazi ve Osman Bey'in yıllar sonra gerçekleşecek ilk karşılaşması, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu buluşmanın, hem dostlukları hem de fütuhat planları açısından önemli sonuçlar doğuracağı anlaşılıyor.

Bala Hatun'dan manevi mesaj: "Fetih sadece kılıçla değil, aşla ve imanla olur!"

Fetih hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Bala Hatun, bacılarla birlikte sefere hazırlanan alpler için ekmek ve yemek pişiriyor. Bu anlamlı çalışmada Bala Hatun, "Fütuhat sadece kılıçla olmaz, aşla imanla olur" diyerek önemli bir ders veriyor. Hem obanın kadınlarına hem de alplere manevi bir motivasyon aşılayan Bala Hatun'un bu sözleri, zaferin sadece savaş meydanında değil; inanç, birlik ve emekle kazanılacağını hatırlatıyor. Peki, Bala Hatun'un bu manevi desteği, Osman Bey ve alplerinin fetih yolundaki azmini nasıl etkileyecek?

Claudius ve Kuçar Cephesinde İttifak Çatırdıyor

Osman Bey'e karşı aradıkları başarıyı elde edemeyen Claudius ve Kuçar, büyük bir hayal kırıklığı içinde. Osman Bey'i yok edememenin verdiği öfke ve başarısızlık, ikili arasındaki ittifakı sarsmaya başlıyor. Özellikle Kuçar'ın artan hırsı ve kontrolsüz öfkesi, ittifakı tehlikeye atabilecek boyutlara ulaşıyor.

Kuçar'dan Osman Bey'e Yeni Hamle

Gözünü intikam bürüyen Kuçar, Osman Bey'e karşı yeni bir hamle hazırlığında. Bu hamlenin ne olacağı ve Osman Bey'in buna nasıl karşılık vereceği büyük bir merak konusu. Kuçar'ın beklenmedik stratejileri, Kayı obasını ve Osman Bey'in fütühat planlarını tehdit edebilir.

Begüm Hatun Yakalandı: Bala Hatun'un Planı İşe Yaradı!

Bala Hatun, kızlarını ve gelinlerini vazifelendirir. Kayı'lara karşı intikamla dolu olan Begüm Hatun yakalayacaklardır. Bala Hatun, Begüm'ü ele geçirmek için nasıl bir oyun kurmuştur? Ele geçirilen Begüm Hatun'un akıbeti ne olacaktır?