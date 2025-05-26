BUGÜN KİMİN MAÇI VAR MI? 26 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda?

26 Mayıs bugün maç var mı, hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ederken, alt liglerde de Play-Off maçları oynanıyor. Peki, 26 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu

20.00 Elazığspor-Vanspor

Bundesliga Play-Out

21.30 Elversberg-Heidenheim

Suudi Arabistan Pro Lig

21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah

21.00 Al Fayha-Al Shabab

21.00 Al Ittihad-Damac FC

21.00 Al Fateh-Al Nassr

21.00 Al Riyadh-Al Ahli

21.00 Al Ettifaq-Al Wahda

21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud

21.00 Al Orubah-Al Taawon

21.00 Al Raed-Al Kholood