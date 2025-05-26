BUGÜN KİMİN MAÇI VAR MI? 26 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda?
Futbolseverler için haftanın en önemli sorularından biri: 26 Mayıs bugün maç var mı? Süper Lig, alt ligler ve Avrupa'dan maçların oynandığı bu yoğun dönemde, 26 Mayıs bugün maç var mı sorusu arama motorlarında sıklıkla soruluyor.
26 Mayıs bugün maç var mı, hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ederken, alt liglerde de Play-Off maçları oynanıyor. Peki, 26 Mayıs Pazartesi bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...
26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (beIN Sports 1)
Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu
20.00 Elazığspor-Vanspor
Bundesliga Play-Out
21.30 Elversberg-Heidenheim
Suudi Arabistan Pro Lig
21.00 Al Hilal-Al-Qadsiah
21.00 Al Fayha-Al Shabab
21.00 Al Ittihad-Damac FC
21.00 Al Fateh-Al Nassr
21.00 Al Riyadh-Al Ahli
21.00 Al Ettifaq-Al Wahda
21.00 Al Khaleej-Al Akhdoud
21.00 Al Orubah-Al Taawon
21.00 Al Raed-Al Kholood