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Bugün kimin maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?
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Bugün kimin maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak? 2 Mayıs 2025 Cuma günü futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlar belli oldu. Bugün hem Türkiye Süper Lig'de hem de Avrupa liglerinde önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.

Bugün kimin maçı var? sorusu, özellikle Süper Lig'in son düzlüğe girdiği bu haftalarda futbolseverler tarafından sıkça aratılıyor. Hem şampiyonluk yarışını hem de düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmalar ekranlara gelecek. Avrupa'da ise Premier Lig, La Liga ve Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Peki, Bugün kimin maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

20.00 ONVO Antalyaspor - TÜMOSAN Konyaspor

Bugün kimin maçı var? Bu akşam maç var mı, hangi kanalda?

SÜPER LİG 34. HAFTA PROGRAMI

03.05.2025 16.00 – Corendon Alanyaspor - Bellona Kayserispor

03.05.2025 16.00 – Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

03.05.2025 19.00 – Galatasaray - Net Global Sivasspor

03.05.2025 19.00 – Atakaş Hatayspor - RAMS Başakşehir

04.05.2025 16.00 – Reeder Samsunspor - İKAS Eyüpspor

04.05.2025 19.00 – Fenerbahçe - Beşiktaş

04.05.2025 19.00 – Adana Demirspor - Göztepe

05.05.2025 20.00 – Kasımpaşa - Trabzonspor

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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