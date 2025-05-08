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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 8 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, şifresiz mi?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 8 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, şifresiz mi?
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Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında geliyor. 8 Mayıs Perşembe maç programı nasıl? Bugün kimin maçı var, hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? Avrupa kupalarında yarı final heyecanı sürerken, ekran başındaki izleyiciler için oldukça tempolu bir gün bekleniyor.

8 Mayıs Perşembe maç programı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, bugün maç var mı? sorusunun cevabını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu akşam gerçekleşecek. Peki, 8 Mayıs Perşembe bugün maç var mı, şifresiz mi?

8 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

22:00 Manchester United - Athletic Bilbao (TRT 1)

22:00 Bodo/Glimt - Tottenham (TRT Spor )

UEFA Konferans Ligi - Yarı Final

22:00 Chelsea - Djurgarden (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Fiorentina - Real Betis (TRT Tabii Spor 2)

Türkiye - 2.Lig Yükselme Play Off 1. Tur

16:00 68 Aksaray Belediyespor - Karacabey Belediye Spor

16:00 Adana 01 Futbol Kulübü - Altınordu

16:00 GMG Kastamonuspor - Beykoz Anadolu

20:00 Menemen FK - Van Spor FK

İngiltere - Championship Yükselme Play Off Yarı Final

22:00 Bristol City - Sheffield United

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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