BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

21 Mayıs maç programı özellikle TFF 1. Lig play-off mücadelesi, Avrupa yerel ligleri ve Premier Lig karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Bugün ekranlara gelecek maçlar hem ulusal kanallarda hem de dijital yayın platformlarında yer alacak. Peki, 21 Mayıs'ta kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi Final

22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)

Ligue 1 Play Out

21.00 Metz-Reims

Suudi Arabistan Pro Lig

19.10 Al Nassr-Al Khaleej

19.25 Al Kholood-Al Fayha

21.00 Al Wahda-Al Hilal