BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?
Futbol tutkunlarının merakla araştırdığı sorulardan biri de "Bugün kimin maçı var?" sorusu oldu. 21 Mayıs Çarşamba günü futbolseverler, "Bugün maç var mı?" ve "Hangi kanalda yayınlanacak?" gibi aramaları sıkça gerçekleştiriyor. Avrupa'dan Türkiye'ye birçok önemli karşılaşma bugün futbolseverlerle buluşacak.
21 Mayıs maç programı özellikle TFF 1. Lig play-off mücadelesi, Avrupa yerel ligleri ve Premier Lig karşılaşmalarıyla dikkat çekiyor. Bugün ekranlara gelecek maçlar hem ulusal kanallarda hem de dijital yayın platformlarında yer alacak. Peki, 21 Mayıs'ta kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
21 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi Final
22.00 Tottenham-Manchester United (Tabbi ve TRT 1)
Ligue 1 Play Out
21.00 Metz-Reims
Suudi Arabistan Pro Lig
19.10 Al Nassr-Al Khaleej
19.25 Al Kholood-Al Fayha
21.00 Al Wahda-Al Hilal