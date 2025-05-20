BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 20 Mayıs Salı bugün maç var mı, hangi kanalda?

20 Mayıs Salı maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı bu haberde detaylı şekilde yer alıyor. Futbolseverler için günün öne çıkan maçlarını ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını aşağıda derledik. Bugün maç var mı? sorusunun cevabını merak edenler için 20 Mayıs Salı günü oynanacak önemli maçlar listemizde!

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

İngiltere Premier Ligi

22:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Kanal: beIN Sports 4

22:00 Manchester City vs AFC Bournemouth Kanal: beIN Sports 3

Suudi Arabistan Pro Ligi

19:00 Al Qadsiah FC vs Al Orubah Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı

19:00 Al Taawon vs Al-Riyadh Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı

21:00 Al Shabab vs Al-Ittihad Jeddah Kanal: TRT Spor ve S Sport+

Fransa Ligue 2

21:45 Boulogne vs Clermont Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı

Bosna Hersek 2. Ligi

18:00 Velez Nevesinje vs Borac Kozarska Dubica Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı

Gürcistan 1. Ligi

18:00 Dila Gori vs Samgurali Tskhaltubo Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı