BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 20 Mayıs Salı bugün maç var mı, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var? sorusu, futbolseverlerin 20 Mayıs 2025 Salı günü en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Gerek İngiltere Premier Ligi gerekse Suudi Arabistan Pro Ligi gibi uluslararası liglerde birçok heyecan dolu karşılaşma bugün ekranlara geliyor.
20 Mayıs Salı maç var mı, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtı bu haberde detaylı şekilde yer alıyor. Futbolseverler için günün öne çıkan maçlarını ve saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını aşağıda derledik. Bugün maç var mı? sorusunun cevabını merak edenler için 20 Mayıs Salı günü oynanacak önemli maçlar listemizde!
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
İngiltere Premier Ligi
22:00 Crystal Palace vs Wolverhampton Kanal: beIN Sports 4
22:00 Manchester City vs AFC Bournemouth Kanal: beIN Sports 3
Suudi Arabistan Pro Ligi
19:00 Al Qadsiah FC vs Al Orubah Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı
19:00 Al Taawon vs Al-Riyadh Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı
21:00 Al Shabab vs Al-Ittihad Jeddah Kanal: TRT Spor ve S Sport+
Fransa Ligue 2
21:45 Boulogne vs Clermont Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı
Bosna Hersek 2. Ligi
18:00 Velez Nevesinje vs Borac Kozarska Dubica Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı
Gürcistan 1. Ligi
18:00 Dila Gori vs Samgurali Tskhaltubo Kanal: Yayın bilgisi henüz açıklanmadı