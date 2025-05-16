BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Mayıs Cuma günü futbolseverlerin merak ettiği en önemli sorulardan biri "Bugün kimin maçı var?" oldu. Futbol takviminin yoğunlaştığı bu dönemde, ulusal ve uluslararası pek çok karşılaşma futbol tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

"16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ne? Sporseverlerin takip ettiği karşılaşmalar, Türkiye'de çeşitli spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Premier Lig'de Chelsea - Manchester United maçı gibi dikkat çeken mücadeleler futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

"Bugün kimin maçı var?" sorusunu yanıtlamak isteyen kullanıcılar için hazırladığımız bu detaylı içerikte, 16 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların saatleri, lig bilgileri ve yayıncı kanallarına dair tüm detaylar yer alıyor. Kaçırmak istemeyeceğiniz tüm maçlar bu haberde!

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

İngiltere Premier Lig'de bugün iki önemli karşılaşma oynanacak. Aston Villa ile Tottenham Hotspur arasındaki mücadele saat 21:30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu maç, hem Avrupa kupalarına katılma yolunda hem de düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlar için büyük önem taşıyor.

Günün bir diğer dev mücadelesi ise Chelsea - Manchester United karşılaşması olacak. Saat 22:15'te başlayacak olan bu kritik maç beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarında yayınlanacak. "16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?" diyen kullanıcılar için bu maç futbol şöleninin zirvesini temsil ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de de büyük rekabet sürüyor. Saat 18:00'de başlayacak olan Al Fateh - Al Hilal maçı TRT Spor ve S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Ardından, saat 21:00'de Al Nassr - Al Taawon karşılaşması yine aynı kanallardan sporseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ise TFF 2. Lig Play-Off mücadeleleri öne çıkıyor. Saat 16:00'da GMG Kastamonuspor - Altınordu ve Motolux 68 Aksarayspor - Vanspor FK karşılaşmaları oynanacak. Yayın bilgisi netleşmese de bu maçlar özellikle alt lig futbolunu takip edenler için büyük önem taşıyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın

Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı

Ailesini katleden itfaiyeciden 12 dakikalık plan! Görüntüleri çıktı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış

Ünlü iş insanının tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.