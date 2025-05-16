BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?

"16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ne? Sporseverlerin takip ettiği karşılaşmalar, Türkiye'de çeşitli spor kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Premier Lig'de Chelsea - Manchester United maçı gibi dikkat çeken mücadeleler futbol gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Peki, bugün kimin maçı var? 16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda? İşte detaylar...

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

"Bugün kimin maçı var?" sorusunu yanıtlamak isteyen kullanıcılar için hazırladığımız bu detaylı içerikte, 16 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların saatleri, lig bilgileri ve yayıncı kanallarına dair tüm detaylar yer alıyor. Kaçırmak istemeyeceğiniz tüm maçlar bu haberde!

BUGÜN MAÇ VAR MI?

İngiltere Premier Lig'de bugün iki önemli karşılaşma oynanacak. Aston Villa ile Tottenham Hotspur arasındaki mücadele saat 21:30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu maç, hem Avrupa kupalarına katılma yolunda hem de düşme hattından uzaklaşmak isteyen takımlar için büyük önem taşıyor.

Günün bir diğer dev mücadelesi ise Chelsea - Manchester United karşılaşması olacak. Saat 22:15'te başlayacak olan bu kritik maç beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 kanallarında yayınlanacak. "16 Mayıs bugün maç var mı, hangi kanalda?" diyen kullanıcılar için bu maç futbol şöleninin zirvesini temsil ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig'de de büyük rekabet sürüyor. Saat 18:00'de başlayacak olan Al Fateh - Al Hilal maçı TRT Spor ve S Sport+ üzerinden yayınlanacak. Ardından, saat 21:00'de Al Nassr - Al Taawon karşılaşması yine aynı kanallardan sporseverlerle buluşacak.

Türkiye'de ise TFF 2. Lig Play-Off mücadeleleri öne çıkıyor. Saat 16:00'da GMG Kastamonuspor - Altınordu ve Motolux 68 Aksarayspor - Vanspor FK karşılaşmaları oynanacak. Yayın bilgisi netleşmese de bu maçlar özellikle alt lig futbolunu takip edenler için büyük önem taşıyor.

TRENDYOL SÜPER LİG FİKSTÜR

17 Mayıs Cumartesi:

19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

18 Mayıs Pazar:

19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor (RAMS Park)

19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor (Ülker)

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Gain Park)

19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)