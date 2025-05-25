Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur?

Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BUGÜN, KASIMPAŞA İÇİN HANGİ BİLGİ DOĞRUDUR?

A: İstanbul'un ilçesidir

B: Beyoğlu'nun mahallesidir

C: Eyüpsultan'da bir caddedir

D: Tarihî bir semttir

Cevap :D

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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