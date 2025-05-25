ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Bugün, Kasımpaşa için hangi bilgi doğrudur? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BUGÜN, KASIMPAŞA İÇİN HANGİ BİLGİ DOĞRUDUR?

A: İstanbul'un ilçesidir

B: Beyoğlu'nun mahallesidir

C: Eyüpsultan'da bir caddedir

D: Tarihî bir semttir

Cevap :D