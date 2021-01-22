Bugün karneler verilecek mi? Birinci dönem karneleri nasıl verilecek? Dijital e-Karne mi verilecek?

Birinci dönem 22 Ocak'ta son buluyor. Öğrenciler ve veliler dönem sonu gelmesiyle karnelerin nasıl verileceğini merak etmeye başladı. Peki, birinci dönem karneleri nasıl verilecek? Karne verilecek mi? Dijital e-Karne mi verilecek? Bugün karneler verilecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te yayınlanan "Ne oluyor?" programına katılarak velilerin ve öğrencilerin merak ettiği soruları açıklığa kavuşturdu. Peki, bugün karneler verilecek mi? Birinci dönem karneleri nasıl verilecek? Karne verilecek mi? İşte, detaylar…

BUGÜN KARNELER VERİLECEK Mİ?

Bakan Selçuk, karne dağıtımına nasıl ilişkin, "Karnelerini çevrim içi ortamda dijital olarak alacaklar. Keşke beraber kol kola girip de karne heyecanını yaşayabilsek ama inşallah o günler de gelecek. Ne olursa olsun çocukların karne almasını önemsediğimi söyleyebilirim. Dijital de olsa alsınlar, görsünler" dedi.