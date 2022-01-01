Bugün Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?
ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, geniş izleyici kitlesine sahiptir. Cumartesi akşamları ekrana gelen Kardeşlerim yeni bölüm dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. En son 25 Aralık 2021 tarihinde izleyici ile buluşan dizinin 34.son bölümü yayınlanmıştı. Bugün Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? Peki; Kardeşlerim neden yok, yeni bölüm ne zaman? Kardeşlerim bu akşam neden yok? İşte ATV yayın akışı 1 Ocak 2022!
Bugün Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizi her hafta cumartesi akşamı ekrandaki yerini alıyor. Dizinin yayın akışında yer almaması nedeniyle ise, 'Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aranıyor.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 35. yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Dizi 34. son bölüm ile geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. Yılbaşı dolayısıyla Kardeşlerim dizisi bu hafta seyirciyle buluşmayacak.
10:00 İkinci Şans - Film
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Tekrar
19:00 Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta
22:40 Çakallarla Dans
Konusu ile sevilen dizi Kardeşlerim, cumartesi olan yayın tarihinde ekranda yer almıyor. Yayın akışında bulunmayan dizinin yılbaşı nedeniyle izleyici karşısında olmayacağı biliniyor.
Kardeşlerim dizisinin 8 Ocak Cumartesi akşamı yayımlanması bekleniyor.
Konusu ile sevilen dizi Kardeşlerim, cumartesi olan yayın tarihinde ekranda yer almıyor. Yayın akışında bulunmayan dizinin yılbaşı nedeniyle izleyici karşısında olmayacağı biliniyor.
Kardeşlerim dizisinin yayın saatinde Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak.
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