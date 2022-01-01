Bugün Kardeşlerim var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizi her hafta cumartesi akşamı ekrandaki yerini alıyor. Dizinin yayın akışında yer almaması nedeniyle ise, 'Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aranıyor.

BUGÜN KARDEŞLERİM VAR MI?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, 35. yeni bölümü heyecanla bekleniyordu. Dizi 34. son bölüm ile geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. Yılbaşı dolayısıyla Kardeşlerim dizisi bu hafta seyirciyle buluşmayacak.

1 OCAK ATV YAYIN AKIŞI

10:00 İkinci Şans - Film

12:00 Destan

15:00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel Tekrar

19:00 Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta

22:40 Çakallarla Dans

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Konusu ile sevilen dizi Kardeşlerim, cumartesi olan yayın tarihinde ekranda yer almıyor. Yayın akışında bulunmayan dizinin yılbaşı nedeniyle izleyici karşısında olmayacağı biliniyor.

Kardeşlerim dizisinin 8 Ocak Cumartesi akşamı yayımlanması bekleniyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Konusu ile sevilen dizi Kardeşlerim, cumartesi olan yayın tarihinde ekranda yer almıyor. Yayın akışında bulunmayan dizinin yılbaşı nedeniyle izleyici karşısında olmayacağı biliniyor.

Kardeşlerim dizisinin yayın saatinde Örümcek Adam: Evden Uzakta filmi yer alıyor. Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak.

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