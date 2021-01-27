Bugün kar yağacak mı? Bugün kar yağışı var mı?
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Bugün kar yağacak mı? Bugün kar yağışı var mı?

27.01.2021 11:32 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:35
Bugün kar yağacak mı? Bugün kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde bazı şehirlere ve İstanbul için kar uyarısında bulundu. Başlayan sağanak yağış ve kar yağışlarının ardından vatandaşlar bugün kar yağacak mı? Bugün kar yağışı var mı? merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yeniden kar yağışı uyarısında bulundu. 27 Ocak bugün için bulutlu ve yağışların olduğu İstanbul'a bugün kar yağacak mı? Bugün kar yağışı var mı?

BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 15.00 - 24.00 saatleri arasında karla karışık yağmur uyarısında bulundu. gün içerisinde en düşük hava sıcaklığının 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN KAR YAĞIŞLARI VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da içinde bulunduğu 37 şehir için aynı uyarılarda bulundu. Uyarı yapılan kentler arasında; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Erzurum, Amasya, Aydın, Bilecik, Bolu, Bursa, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Kütahya, Ordu, Sakarya, Sinop, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Düzce ve Yalova yer aldı.

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