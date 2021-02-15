Bugün kandil mi? Regaip kandili ne zaman? Recep ayında hangi kandiller var? 2021 kandil günleri ve takvimi!

2021 yılındaki dini günler merak ediliyor. Peki hangi kandil hangi güne denk geliyor? Bugün kandil mi? Üç aylara kaç gün kaldı? Diyanet'in 2021 dini günler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mübarek 3 ayların girmesiyle birlikte vatandaşlar Recep ayında hangi kandil veya kandiller var merak ediyor. Peki, Recep ayı kandilleri nelerdir? Recep ayı ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün kandil mi, Receb'in ilk gecesi kandil mi? Regaip kandili ve gecesi ne zaman?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü ile başlayacaktır. 3 ayların ilk gecesi ise Recep ayının ilk gecesidir. Receb ayının ilk gecesi 12 Şubat Cuma gününü 13 Şubat Cumartesi gününe bağlayan gece idrak edilecektir.

Recep ayının ilk gecesi : 12 Şubat Cuma günü akşam namazından 13 Şubat Cumartesi sabah namazına kadar olan vakit.

Recep ayının ilk günü : 13 Şubat Cumartesi sabah namazından 13 Şubat Cumartesi akşam namazına kadar olan vakit.

Regaib kandili : 18 Şubat Perşembe akşam namazı ile başlayacak.

BUGÜN KANDİL Mİ?

15 Şubat Pazartesi bugün kandil değildir. Bugün Mübarek 3 ayların ilk ayı olan Recep ayının 3. günüdür. Recep ayının ilk kandili Regaip kandilidir. Regaip Kandili 18 Şubat Perşembe günü olacaktır. Mübarek 3 ayların ilk kandili Regaip kandilidir.

2021 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili Recep ayının ilk cuma gecesidir. Yani bu yıl Regaip kandili 18 Şubat Perşembe akşamına denk gelmektedir. Regaip kandil gecesi 18 Şubat Perşembeyi 19 Şubat Cumaya bağlayan gecedir.

RECEP AYINDA HANGİ KANDİLLER VAR?

Recep ayında Regaip ve Miraç kandili olmak üzere 2 kandil mevcuttur. Bunlardan Regaip kandili 18 Şubat Perşembe günü olurken, Miraç kandili ise 10 Mart Çarşamba günüdür. Yani Miraç kandili Receb ayının 26. günüdür.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ