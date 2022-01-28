Bugün kandil mi? Mevlid kandili bugün mü? 2022 dini günler takvimi!

Vatandaşlar dini ünleri takip ediyor ve bu özel günleri en güzel şekilde idrak edebilmek içinhazırlıklar yapıyor. Peki, Bugün kandil mi? İşte, Mevlid kandili bugün mü? 2022 dini günler takvimi!

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün kandil günü değildir. Aşağıdan 2022 dini günlerin ne zaman olduğunu takip edebilirsiniz.