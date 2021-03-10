Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Dini ünlerin anlam ve önemini bilenler bugünün kandil olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün kandil mi? Miraç kandili bugün mü? Bugün ne kandili? İşte, aranan soruların cevapları!

İslam alemi için büyük önem taşıyan kandiller belirli günlerde idrak ediliyor. Bugün de İslam alemi için büyük anlam ifade eden Miraç olayını yaşatan Miraç Gecesi yaşanacak. Vatandaşların bu gün hakkında araştırdığı Bugün kandil mi? Bugün ne kandili gibi soruların cevapları haberimizde cevaplanıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

8 Mart Pazartesi bugün kandil değildir. Mübarek 3 ayların 2. kandili Miraç kandili önümüzdeki Çarşamba günü yani 10 Mart 2021 Çarşamba günü olacaktır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

BUGÜN MİRAÇ KANDİLİ Mİ? BUGÜN KANDİL Mİ?

10 Mart Çarşamba sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor. Mübarek 3 ayların 2. kandili Miraç kandili 10 Mart Salı bugün kandil günüdür.10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

MİRAÇ NE DEMEK? MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ve sonrasında semaya yaptığı yolculuktur. Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba 2021 günüdür. Miraç Gecesi, Receb ayının 27. gecesidir.

Miraç Kandili gecesi ne zaman : 10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

Miraç Kandili gündüzü ne zaman : 11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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