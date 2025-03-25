Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük önem taşıyan kandil geceleri, manevi huzurun ve ibadetin ön planda olduğu özel zamanlardır. 2025 yılı kandil takvimine göre Kadir Gecesi'ne yaklaşıyoruz. Peki, "Bugün kandil mi? 25 Mart Salı gecesi kandil mi, ne kandili?" sorularının yanıtı nedir? İşte bu manevi geceye dair ayrıntılar....

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi, 2025 yılında 26 Mart Çarşamba gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu özel gece Ramazan ayı içerisinde kutlanacak tek kandil gecesi olacak.

KADİR GECESİ KANDİL Mİ?

Kadir Gecesi toplum içerisinde her ne kadar kandil olarak nitelendirilse de kandil değildir. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim indirildiği önemli bir geceyi tabir etmektedir.

KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

BUGÜN KANDİL Mİ? KANDİL HANGİ GÜN?

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri daha önce idrak edildi. Ramazan ayındaki kandil gecesi olan Kadir Gecesi ise yarın, yani 26 Mart Çarşamba idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu gece, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinir.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Üç Ayların Başlangıcı

2 Ocak 2025 Perşembe: Regaip Kandili

26 Ocak 2025 Pazar: Miraç Kandili

13 Şubat 2025 Perşembe: Berat Kandili

1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan Başlangıcı

26 Mart 2025 Çarşamba: Kadir Gecesi

29 Mart 2025 Cumartesi: Arefe

30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı birinci gün

31 Mart 2025 Pazartesi: Ramazan Bayramı ikinci gün

1 Nisan 2025 Salı: Ramazan Bayramı üçüncü gün

5 Haziran 2025 Perşembe: Arefe

6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı birinci gün

7 Haziran 2025 Cumartesi: Kurban Bayramı ikinci gün

8 Haziran 2025 Pazar: Kurban Bayramı üçüncü gün

9 Haziran 2025 Pazartesi: Kurban Bayramı dördüncü gün

26 Haziran 2025 Perşembe: Hicri Yılbaşı

5 Temmuz 2025 Cumartesi: Aşure Günü

3 Eylül 2025 Çarşamba: Mevlid Kandili

21 Aralık 2025 Pazar: Üç Ayların Başlangıcı

25 Aralık 2025 Perşembe: Regaip Kandili